430 منشأة تحتضنها المنطقة الحرفية بمدينة السويداء

السويداء-سانا

تضم المنطقة الحرفية بمدينة السويداء 430 منشأة وتوفر أكثر من ألفي فرصة عمل بما يدعم حركة العمل والإنتاج في المحافظة ويشجع على انتشار الحرف والمهن المختلفة.

وبين مدير المناطق الحرفية والصناعية بالسويداء المهندس علاء أبو عمار في تصريح لمراسل سانا أن المنطقة الحرفية تضم حرفا ومهنا متعددة ومساحتها الحالية تبلغ 1 ر29 هكتارا وإجمالي عدد المقاسم الكلية المخصصة فيها 446 مقسما والمستثمر منها 430 مقسما توفر أكثر من ألفي فرصة عمل.

ولفت المهندس أبو عمار إلى وجود رؤية للمرحلة القادمة لتخفيف الضغط عن هذه المنطقة بإحداث منطقة جديدة غرب موقع السجن المركزي بحيث تضم أكثر من 600 مقسم.

بدوره أشار الحرفي مهنا نعيم العامل في مجال كهرباء السيارات برفقة شقيقه وابنه إلى أنه يعمل بالمنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي ويحمل السجل الصناعي رقم واحد مبينا أن الحركة فيها متفاوتة على مدار العام.

ووفقاً للحرفي رامي شجاع العامل في مجال صيانة الدراجات النارية ومكابس الهيدروليك منذ 15 عاما فإن الورشة التي يعمل بها برفقة أبيه تعيل أسرتين وهي مصدر رزق بالنسبة لهم لافتا إلى ضرورة تخديم المنطقة بالكهرباء بشكل متواصل وزيادة مخصصات الحرفيين من مادة المازوت وتوزيعها وفق الحاجة الفعلية.

وأشار الحرفي جورج كال صاحب مخرطة للسيارات منذ 23 عاما وتوفر 3 فرص عمل إلى أن الحركة بالمنطقة تعد مقبولة قياسا بالظروف الاقتصادية الصعبة.

عمر الطويل

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