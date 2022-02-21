هيئة مكافحة غسل الأموال: التدقيق في وثائق متعلقة بعمليات تمويل المستوردات بموضوعية وشفافية

دمشق-سانا

أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها تعمل وفقا للأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية ما يحد من المخاطر التي قد تحيط بتلك التعاملات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن بعض المواقع الإلكترونية المغرضة تناولت عملها بالإشارة الى وجود إجراءات تعسفية اتخذتها بحق بعض رجال الأعمال مبينة أنها قامت مؤخراً بناء على المعلومات الواردة إليها من العديد من الجهات ذات الصلة “بالتدقيق في بعض الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات وعقدت اجتماعات مع العديد من أصحاب الفعاليات التجارية للتدقيق في هذه الوثائق”.

وفي هذا السياق أكدت الهيئة أن كوادرها تقوم بالمهام الموكلة إليها بـ “موضوعية وشفافية” وفي حال وجود أي شكوى أو إساءة يمكن التواصل مع وحدة التدقيق والمتابعة لديها على رقم الهاتف 9985 التحويلة رقم 7106 أو التواصل مع أمين سر الهيئة على الرقم المباشر 2237258 أو التقدم بشكوى أصولية لرئيس الهيئة حاكم مصرف سورية المركزي عن طريق ديوان المصرف أصولا.

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