الإليزيه: بوتين وبايدن وافقا على عقد قمة حول أوكرانيا

باريس-سانا

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن وافقا على عقد قمة حول الأزمة الأوكرانية بناء على مقترح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الاليزيه قوله في بيان اليوم إن ماكرون تحدث مع بايدن وكذلك مع بوتين واقترح عقد قمة بينهما ثم مع جميع الأطراف المعنيين حول الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا .

وأضاف البيان “وافق كل من الرئيسين بايدن وبوتين على مبدأ قمة كهذه سيعد مضمونها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعهما الخميس المقبل”.

وأشار البيان إلى أنه “لن يكون ممكنا عقد هذه القمة إلا في حال لم تقدم روسيا على غزو أوكرانيا”.

وكان بوتين أكد خلال لقائه ماكرون في الكرملين مؤخراً أن أوكرانيا ترفض إمكانية استعادة وحدة أراضيها من خلال الحوار مع دونباس مشدداً على عدم وجود بديل لاتفاقيات مينسك للتسوية الأوكرانية.

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