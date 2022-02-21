الحرارة أعلى من معدلاتها نهاراً وأجواء مائلة للبرودة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق مع تأثر المناطق الشمالية والجزيرة بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي فيما تكون باقي المناطق تحت تأثير ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على المرتفعات الساحلية والمناطق الشمالية والجزيرة ويكون مائلاً للبرودة ليلاً محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 20 /7 20 / 8 22 / 8 القنيطرة 12 / 5 14 /6 17 /7 درعا 18 /7 19 /8 23 /9 السويداء 12 /5 15 /6 18 /7 حمص 16 /10 17 /10 19 /11 حماة 19 /8 20 /8 22 /9 الحسكة 19 /4 19 /4 20 /5 اللاذقية 21 /16 20 /15 22 /16 طرطوس 19 /15 20 /14 23 /15 حلب 18 /8 17 /8 20 /8 إدلب 17 /8 17 /8 20 /8 دير الزور 21 /8 21 /8 22 /8 الرقة 20 /8 21 /8 22 /9

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency