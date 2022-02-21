تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب بعد أن بلغت أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر اليوم.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 33ر1891 دولارا للأوقية متراجعاً عن أعلى مستوى في الجلسة عند 02ر1908 دولارات وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من حزيران الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3ر0 بالمئة إلى 20ر1894 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 9ر0 بالمئة إلى 75ر23 دولاراً للأوقية في حين ارتفع البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 87ر1069 دولاراً بينما انخفض البلاديوم 6ر1 بالمئة إلى 23ر2308 دولارات.

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