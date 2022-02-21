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الاتصالات تعلن اليوم عن ترخيص المشغل الثالث للاتصالات الخلوية (وفا)

2022-02-21

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن منح الترخيص الإفرادي رقم 3 الخاص بالمشغل الثالث لشركة وفا للاتصالات تيليكوم المساهمة المغفلة الخاصة لتشغيل الاتصالات العمومية الخلوية في سورية.

ومن المقرر أن يجري الإعلان عن المشغل الثالث خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم في الشركة السورية للاتصالات.

وكان وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب أوضح أمام جلسة لمجلس الشعب منتصف الشهر الجاري أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ستمنح المشغل الثالث للاتصالات الخلوية (وفا) الترخيص خلال الأسبوع الجاري لتكون المكالمة الأولى عبره بعد تسعة أشهر بعد استكماله الإجراءات والتجهيزات اللازمة.

نور يوسف

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