عبد اللهيان وبوريل يبحثان إحياء الاتفاق النووي

برلين-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل عملية إحياء الاتفاق النووي وإلغاء الحظر المفروض على إيران والحصول على الضمانات بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن عبد اللهيان قوله خلال لقائه بوريل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم إن على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث اتخاذ قرارات سياسية وإظهار إرادة حقيقية بشأن التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن مشيراً إلى أن بلاده قدمت في هذا السياق كل المبادرات والاقتراحات اللازمة.

وجدد عبد اللهيان التأكيد على إرادة بلاده للتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق جيد داعياً في الوقت نفسه “الطرف الآخر” لعدم تجاهل الخطوط الحمر التي وضعتها بلاده.

وفي لقاء آخر بحث عبد اللهيان مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس المفاوضات النووية الجارية في العاصمة النمساوية والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

ودعا عبد اللهيان خلال اللقاء الترويكا الأوروبية لأن تبذل الجهود لضمان حقوق إيران المشروعة قائلاً إنه نظراً لمفاوضات فيينا التي بلغت مرحلة اتخاذ القرارات السياسية من جانب الغرب فإنه يتعين على فرنسا وألمانيا وبريطانيا باعتبارهم من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي أن يبذلوا الجهود لضمان حقوق ومصالح إيران المشروعة.

بدوره أعرب وزير الخارجية الإسباني عن استعداد بلاده للتعاون والتشاور مع إيران بشأن القضايا الإقليمية ولا سيما بعد انتقال الرئاسة الدورية للإتحاد الأرووبي في النصف الثاني من العام الجاري إلى بلاده.

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