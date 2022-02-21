برلماني روسي: واشنطن تدفع الرئيس الأوكراني نحو الحرب

موسكو-سانا

أكد عضو مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى خوض حرب بين الشعوب السلافية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شيريميت قوله اليوم “إن أمريكا تدفع زيلينسكي إلى خوض حرب بين الشعوب السلافية وهو حلم الأمريكيين الذي يتحقق الآن بشكل عملي بفضل أولئك الخونة الذين وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا”.

وحذر شيريميت من أن السلطات الأوكرانية تسعى إلى تحويل أرضهم إلى بلد معاد لروسيا خدمة للمصالح الغربية .

يذكر أن الحكومة في كييف والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يدعون أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا مع العلم أن موسكو أكدت مراراً أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً.

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