أنطونوف: يجب وضع إجراءات لخفض التوتر العسكري في أوروبا

موسكو-سانا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن بلاده ترى فرصة للتوصل إلى اتفاقات حول خفض التوتر العسكري في أوروبا ومنع وقوع حوادث عسكرية.

وقال أنطونوف في حديث لقناة (سي بي اس) الأميركية اليوم: “يجب وضع إجراءات لخفض التوتر العسكري في أوروبا ورفع الشفافية في التدريبات العسكرية ومنع وقوع الحوادث العسكرية الخطيرة وإحياء الاتصالات عبر وزارات الدفاع للتوصل إلى اتفاقات مقبولة لكلا الطرفين”.

ورفض أنطونوف الدعوات التي تطالب روسيا بالتعاون في مجال السيطرة على الأسلحة تزامناً مع زيادة القدرات الضاربة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على الحدود الروسية بشكل غير محدود مؤكداً في الوقت ذاته أن روسيا منفتحة على الحوار وتدعو للتفكير في خلق ظروف مستقرة للأمن متساوية لكل الأطراف المشاركة في الحياة الدولية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة لم تبد تصميماً على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية والتي ترتكز أهمها على منع التوسع اللاحق للناتو والتخلي عن نشر منظومات ضاربة قرب حدود روسيا وإعادة القدرات العسكرية والبنية التحتية للحلف في أوروبا إلى الحالة التي كانت عليها عام 1997 وقت توقيع الوثيقة الأساسية روسيا-الناتو.

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