لليوم الثامن على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق حي الشيخ جراح

القدس المحتلة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي إغلاق حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منه.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي واعتدت على سكانه والمتضامنين معهم قرب منزل عائلة سالم والذي يهدد الاحتلال بالاستيلاء عليه وتهجير قاطنيه لتسليمه للمستوطنين مع نهاية الشهر الجاري.

وزار مسؤولون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الحقوقية الدولية وعدد من الدبلوماسيين قبل يومين حي الشيخ جراح دعماً لأهله في مواجهة حملة التهجير القسري التي يشنها الاحتلال عليهم.

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