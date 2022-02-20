دورة جديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الالكترونية أول الشهر القادم

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم أن الدورة الجديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية سواء المشمولة بالسعر المدعوم أو المتاح شراؤها بسعر التدخل الإيجابي المخفض ستبدأ أول الشهر القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه سيتم خلال هذه الدورة توحيد رسالة السكر والأرز أما السكر والزيت النباتي والمياه بسعر التدخل الإيجابي فسيكون على البطاقة بدون رسائل.

وطبقت خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين آلية جديدة لحصول الأسر على مخصصاتها بتحديد طلباتهم إلكترونياً عبر تطبيق “وين” أو عبر القناة على تلغرام أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع البطاقة الإلكترونية أو عبر خدمة “يو اس اس دي” على الرقم نجمة 9884 مربع.

وتصل للمستفيد رسالة نصية تتضمن موعد استلام المواد من الصالة المحددة من قبله خلال يوم من تاريخ وصول الرسالة وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال الفترة المحددة يمكنه إعادة الطلب لأخذ دور جديد.

علي عجيب

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