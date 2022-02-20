SCS-NET
الشريط الأخباري

صفي الدين: واشنطن تمنع اللبنانيين من بناء اقتصاد حقيقي خدمة لإسرائيل

2022-02-20

بيروت-سانا

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن الولايات المتحدة تحاول إفشال أي حل في لبنان وتضغط على اللبنانيين لمنعهم من بناء اقتصادهم خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال صفي الدين في كلمة خلال لقاء لجان العمل في المؤسسات التربوية جنوب لبنان اليوم “لا يوجد أمامنا إلا أن نعتمد على أنفسنا لإعادة بناء لبنان الجديد القوي المقاوم المستقل والذي يحفظ سيادته وثرواته ويحفظ حاضره ومستقبله للأجيال القادمة”.

ونوه صفي الدين بصمود المقاومة وجهوزيتها لبناء مستقبل جديد للبنان كونها مقاومة شعبية وسياسية وعسكرية وثقافية واجتماعية وقدمت نماذج هامة ورائدة في كل المجالات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

صفي الدين: المقاومة في لبنان مستعدة لهزيمة العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved