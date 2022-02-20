صفي الدين: واشنطن تمنع اللبنانيين من بناء اقتصاد حقيقي خدمة لإسرائيل

بيروت-سانا

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن الولايات المتحدة تحاول إفشال أي حل في لبنان وتضغط على اللبنانيين لمنعهم من بناء اقتصادهم خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال صفي الدين في كلمة خلال لقاء لجان العمل في المؤسسات التربوية جنوب لبنان اليوم “لا يوجد أمامنا إلا أن نعتمد على أنفسنا لإعادة بناء لبنان الجديد القوي المقاوم المستقل والذي يحفظ سيادته وثرواته ويحفظ حاضره ومستقبله للأجيال القادمة”.

ونوه صفي الدين بصمود المقاومة وجهوزيتها لبناء مستقبل جديد للبنان كونها مقاومة شعبية وسياسية وعسكرية وثقافية واجتماعية وقدمت نماذج هامة ورائدة في كل المجالات.

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