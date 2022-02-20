لوغانسك تعلن تعرضها لقصف مدفعي أوكراني على طول خط التماس

لوغانسك-سانا

اعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد تعرضها لقصف مكثف بمنظومات مدفعية القوات الأوكرانية على طول خط التماس في إقليم دونباس.

وقالت الشرطة الشعبية في لوغانسك في بيان “منذ بدء هذا اليوم تم تصعيد حاد للأوضاع على خط التماس حيث انتهك المسلحون الأوكرانيون نظام وقف إطلاق النار 50 مرة منفذين عمليات قصف استهدفت 24 بلدة في الجمهورية باستخدام نشط للأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك” مشيرة إلى أن الأوضاع على خط التماس شهدت خلال الساعات الأخيرة تصاعداً ملموساً.

وأضافت الشرطة أن القوات الأوكرانية اتخذت بعد فعاليات تمهيدية مجموعة إجراءات عدائية بحق جمهورية لوغانسك الشعبية حيث بدأ القصف في كل اتجاهات خط التماس القتالي استعداداً للعمليات الهجومية المرجحة وذلك رفقة قصف مدفعي مكثف لمواقع الشرطة الشعبية والبلدات في لوغانسك.

وتشهد منطقة دونباس منذ الخميس الماضي تصعيداً حاداً حيث تحدثت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتياً عن عمليات قصف مكثفة تتعرضان لها خلال الأشهر الأخيرة مؤكدتين أن السلطات في كييف تنتهك نظام وقف إطلاق النار.

من جهته قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيك إن استخبارات بلاده لم تسجل أي عمليات لتشكيل مجموعات روسية ضاربة على حدود أوكرانيا مشيراً إلى أن المخاطر لا تزال باقية في هذا الشأن.

وأضاف ريزنيك “أن نشر مثل هذه المجموعة الضاربة قد يتطلب فترة تستغرق من أسبوع إلى نصف شهر وهذا يتوقف على خطة الاتحاد الروسي”.

وأكدت الحكومة الروسية مراراً أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقاً.

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