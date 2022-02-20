مظاهرات في نيبال رفضاً لمنحة مساعدات أمريكية

كتماندو-سانا

تظاهر مئات الأشخاص في نيبال اليوم رفضاً لمنحة أمريكية تمهد لنشر جنود أمريكيين في البلاد.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن مئات المتظاهرين احتشدوا أمام البرلمان النيبالي ودفعوا الأسلاك الشائكة وقاموا برشق شرطة مكافحة الشغب بالحجارة والتي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم وإبعادهم عن المبنى.

وتأتي هذه المظاهرات في الوقت التي يناقش فيه البرلمان مسألة الموافقة على منحة مساعدات أمريكية تقدر بنحو نصف مليون دولار وسط انقسامات داخل البرلمان باعتبار أن الشروط المنصوص عليها في اتفاقية المنحة تطغى على قانون البلاد كما تعد تهديداً لسيادتها.

وأشارت الأحزاب الرافضة إلى أن المنحة تشكل جزءاً من استراتيجية واشنطن في المحيطين الهادئ والهندي وتشمل قضايا عسكرية تسهم في استحضار جنود أمريكيين الى البلاد.

ومن المتوقع أن تستمر المناقشات لعدة أيام مقبلة قبل الموافقة على المنحة.

وأسفرت الانقسامات والصدامات بين الشرطة والمتظاهرين عن تمديد المناقشات وبالتالي تأجيل الموافقة عليها.

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