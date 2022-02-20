تقرير اقتصادي: تركيا ضمن الدول غير الحرة اقتصادياً

أنقرة-سانا

أدرجت مؤسسة الحرية الاقتصادية “هيريتيج” للأبحاث تركيا ضمن قائمة الدول غير الحرة في مجال الحرية الاقتصادية.

ونقلت صحيفة زمان عن المؤسسة قولها في تقرير إن “تركيا احتلت المرتبة 107 من بين 177 دولة في مجال الحرية الاقتصادية” موضحة أن “تركيا تراجعت إلى المرتبة 42 من 45 دولة في المجموعة الأوروبية”.

وأشار التقرير إلى أن درجة تركيا بقيت عند 9ر56 بينما كان متوسط درجات البلدان في أوروبا 5ر69 كما بقيت دون المتوسط العالمي البالغ 60 وذلك نظراً لأنها حصلت على درجة منخفضة جداً بلغت 6ر42 في مجال حقوق الملكية و6ر25 في مجال القانون”.

وأوضح التقرير أن “تركيا في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان فقدت الحرية الاقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية ما يخدم أجندة خارجية ويتسبب في تآكل الديمقراطية في تركيا”.

وتتزايد الانتقادات والأصوات المعارضة لسياسات أردوغان كما تنخفض نسبة التأييد لحزبه جراء ممارساته على جميع الصعد والتي أدت إلى أزمات في مختلف المجالات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency