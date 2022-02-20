برشلونة يقسو على فالنسيا

مدريد-سانا

فاز فريق برشلونة على مضيفه فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل أهداف برشلونة كل من أوباميانغ هدفين في الدقيقتين الـ 23 والـ 38 وفرينكي دي يونغ في الدقيقة الـ 32 وبيدري غونزاليس في الدقيقة الـ 63 بينما أحرز هدف فالنسيا الوحيد كارلوس سولير في الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

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