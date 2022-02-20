مقتل جندي باكستاني و5 من مسلحي طالبان

إسلام أباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده إضافة إلى خمسة من مسلحي حركة طالبان باكستان خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة وزيرستان الشمالية المتاخمة لأفغانستان.

وقال الجيش في بيان اليوم “بناء على معلومات استخباراتية داهمت قوات الأمن أحد مخابئ المسلحين ووقع تبادل كثيف لإطلاق النار أسفر عن مقتل أحد الجنود إضافة إلى 5 مسلحين”.

وصادرت قوات الجيش كميات من الأسلحة والقنابل وبعض الخرائط لعدد من المباني التابعة للجيش وقوات الأمن والتي كان مسلحو طالبان يعتزمون استهدافها.

وتشهد المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان اشتباكات بين الجيش ومسلحي طالبان.