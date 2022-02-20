مانشستر يونايتد يفوز على ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق مانشستر يونايتد اليوم على مضيفه ليدز يونايتد ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليغ.

وسجل رباعية الفوز لفريق مانشستر كل من هاري ماغواير والبرتغالي برونو فيرنانديز والبرازيلي فريد والسويدي أنطوني إلانغا بينما سجل هدفي المضيف الإسباني رودريغو مورينو والبرازيلي رافينها.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق البريميرليغ.

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