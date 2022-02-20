طرح نسخة جديدة من (ويندوز 11) قريباً

موسكو-سانا

تستعد شركة “مايكروسوفت” الأمريكية لطرح نسخة جديدة من “ويندوز 11″، والذي سيتعين من أجل ‏تحميله الموافقة على شروط خاصة.‏

ويجب على المستخدمين وفق ما نقلته سبوتنيك إنشاء حساب على “مايكروسوفت” من أجل تحميل “ويندروز 11 برو”، وهي خطوة لن تتوافق مع الكثير ممن يأملون في تجنب بيانات “مايكروسوفت” وجمع بيانات القياس عن بُعد في “ويندوز”.

وتنصح “مايكروسوفت” بعدم استخدام حساب وهمي من أجل تحميل “ويندوز 11 برو” على حواسيبهم، كما تشترط ضرورة الاتصال بشبكة الإنترنت من أجل إعداد “ويندوز 11 برو”.

ومن المحتمل أن يتم طرح نظام “ويندوز 11 برو” خلال الأشهر المقبلة.

وتم تقديم “ويندوز 11” في شهرحزيران 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة.

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