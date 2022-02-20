(محبة ولقاء) حفل ترفيهي لأبناء وبنات الشهداء في مدرسة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أقيم حفل ترفيهي اليوم لـ 30 طالباً وطالبة من أبناء وبنات الشهداء بعنوان “محبة ولقاء” وذلك في مدرسة التأسيس النموذجية الخاصة في عقربا بريف دمشق.

وتخلل الحفل الذي نظمته إدارة تنظيم المهرجانات والكرنفالات الدولية “برنامج تلي ماتش سورية” بالتعاون مع المدرسة فقرات فنية وشعرية وموسيقية وعراضة شامية قدمها طلاب المدرسة وأناشيد وطنية لكورال مدرسة بنات الشهداء وعرض مسرحي بعنوان “العلم والمعرفة” بالإضافة لتكريم لأبناء وبنات الشهداء المشاركين بالحفل.

ولفت المدير العام للمهرجانات والكرنفالات الدولية الدكتور هنائي داوود في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية تكريم أبناء الشهداء وضرورة إشراكهم بشكل مستمر بمثل هذه الفعاليات والأنشطة وفاء وتقديراً لتضحيات آبائهم الذين ضحوا بدمائهم دفاعاً عن الوطن وكرامة أبنائه.

مديرة المدرسة منال مراد أكدت أن بطولات الجيش العربي السوري وشهدائه الذين ضحوا بأنفسهم هي التي أبقت سورية قوية متماسكة مبينة ضرورة استكمال التربية والعلم بخلق بيئة محفزة للطلاب ليكونوا متفوقين ومبدعين.

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