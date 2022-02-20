مباحثات لبنانية إيرانية لتطوير العلاقات بين البلدين

برلين-سانا

بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية ولا سيما تطور الأوضاع في الخليج واليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” أن ميقاتي شدد خلال اللقاء الذي تم على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني بدورته الـ 58 على التزام الحكومة اللبنانية بتطوير وتوسيع العلاقات المستدامة مع الدول المهمة والمؤثرة في المنطقة معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات بين طهران وبيروت مزيداً من التطور.

من جانبه أكد عبد اللهيان عمق علاقات الصداقة بين إيران ولبنان وضرورة مساهمة جميع الدول في ضمان الأمن والاستقرار في لبنان.

واستعرض عبد اللهيان الأبعاد المختلفة للعلاقات بين البلدين ولا سيما الأبعاد الاقتصادية والثقافية والسياسية وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقاً بين طهران وبيروت من أجل تحسين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

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