كوساتشيف: المبادرات الأمنية الروسية تقدم حلولاً لجميع المشاكل

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي كونستانتين كوساتشيف اليوم أن المبادرات الأمنية الروسية مطروحة على الطاولة وتأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات وتحل جميع المشاكل دون استثناء.

وقال كوساتشيف رداً على تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية بشأن نشر أسلحة نووية في بيلاروس: إن الولايات المتحدة نشرت أسلحتها النووية في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا.. وعلى ما يبدو من وجهة نظر فرنسا ودول الناتو الأخرى هذا لا يؤثر على الوضع الأمني في أوروبا بأي شكل من الأشكال.. وبالتالي يمكن تجاهل المخاوف الروسية والبيلاروسية في هذا الصدد.

وأضاف كوساتشيف: إن الغرب يواصل ازدواجية المعايير في تعامله مع الدول الأخرى حيث يجوز للأصدقاء فعل كل شيء.. فيما يطبق القانون على المعادين فقط.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان صرح في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” أن نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروس سيؤثر بشكل خطير على الوضع الأمني ولن يمر دون رد من أوروبا.

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