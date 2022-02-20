كوليبا: أوكرانيا تسعى لإحلال السلام مع روسيا

كييف-سانا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم أن كييف ليست بوارد القيام بهجمات واستفزازات ضد روسيا بل تسعى لإحلال السلام معها.

وقال كوليبا في مقابلة مع قناة أوكرانيا 24 إن أوكرانيا لا تخطط ولا تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية أو استفزازات أو قصف للأراضي الروسية مضيفاً نحن لا نسعى للحرب.. نحن نسعى جاهدين من أجل السلام.

وأشار كوليبا إلى أن كييف تطالب بإجراء تحقيق دولي في المعلومات المرتبطة بسقوط قذائف أوكرانية على الأراضي الروسية وفق تعبيره.

وكانت روسيا أعلنت أمس سقوط عدد من القذائف التي أطلقت من أوكرانيا على أراضيها فيما أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك صباح اليوم أن قوات المدفعية الأوكرانية قصفت أهدافاً جديدة في الجمهورية باستخدام قذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

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