توزيع نحو 64 ألف غرسة حراجية مجاناً على المواطنين بدرعا

درعا-سانا

وزعت دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا نحو 64 ألف غرسة حراجية على المواطنين مجاناً بمعدل خمس غراس لكل مواطن تنفيذاً لمبادرة وزارة الزراعة.

رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبد الله ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الإقبال كبير على استجرار الغراس الحراجية من مشتلي درعا وازرع الحراجي سواء لترميم الحدائق المنزلية أو أمام المنازل والساحات وفي الطرقات مبيناً أن الدائرة توفر أصناف السرو والنخيل والدفلة والاذردخت واللغستروم والاكاسيا وغيرها.

وأضاف إن الوزارة من خلال توزيع الغراس المجانية تعمل على زيادة الكثافة الحراجية والشجرية ونشر ثقافة الحفاظ على الاشجار ورعايتها.

يشار إلى أن المبادرة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.

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