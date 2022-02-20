تنظيم 28 ضبطاً تموينياً في درعا

درعا-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الماضي 28 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية الدكتور أحمد العوض في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت محطة محروقات اليوسف في شقرا من جراء نقص بالكيل والبيع بسعر زائد وأربعة معتمدين للغاز بسبب عدم الإعلان عن بدل خدمات ومعتمداً لبيع الخبز لمخالفة تتعلق بالامتناع عن البيع.

وأضاف إن الضبوط طالت أيضاً عشرة مخابز خاصة لمخالفات تتعلق بنقص الوزن وإنتاج خبز سيىء الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل وفعاليات مختلفة بسبب إبراز فواتير شراء غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار.

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