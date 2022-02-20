صيانة عدد من مراكز التحويل والشبكات الكهربائية في الحسكة

الحسكة-سانا

أنجزت ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء الحسكة إصلاح الأعطال التي لحقت ببعض مراكز التحويل الكهربائي وشبكات نقل الطاقة المتوسطة في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات أنجزت صيانة عدد من المراكز في حي تل حجر والميرديان وغويران شرقي ومراكز تحويل أرضي (عبد الرحمن أمين وحديقة تشرين وزنوبيا وبسام أمين) إضافة إلى صيانة خطوط 20 ك. ف وهي (الإذاعة والمداجن والخابور وبهية) مشيراً إلى أن قسم كهرباء القامشلي قام بإصلاح خطوط 20 ك. ف وهي (الثروة الحيوانية وعامودا والقطار والنادي الزراعي والمستخدمين) وتمت إعادة جميع المراكز والخطوط التي شملتها الصيانة إلى الخدمة.

يشار إلى أن الشركة كانت أجرت الأسبوع الماضي صيانة للأعطال الفنية التي لحقت بعدد من مراكز التحويل الكهربائي في مدينة الحسكة.

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