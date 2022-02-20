المقداد يبحث مع سلوتسكي في موسكو مستجدات الأوضاع في سورية والتطورات الإقليمية والدولية

موسكو-سانا

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في موسكو اليوم مع ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي مستجدات الأوضاع في سورية والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء أهمية واستراتيجية العلاقة مع الاتحاد الروسي في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة والعالم مشدداً على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما أدان المقداد الهيسيتريا الغربية إزاء روسيا الاتحادية بهدف الإبقاء على سيطرة الغرب وأطماعه في إدارة شؤون العالم والتي من شأنها تأجيج وتصعيد التوتر على الساحة الدولية.

من جانبه جدد سلوتسكي دعم روسيا لسورية في مختلف المجالات وخاصة على صعيد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية مشدداً على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء كل من الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والدكتور رياض حداد سفير سورية لدى الاتحاد الروسي والدكتور لؤي فلوح مدير إدارة أوروبا والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب وزير الخارجية وأهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين وأحمد قدورة الدبلوماسي في السفارة السورية في موسكو وعدد من المستشارين في مجلس الدوما الروسي.

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