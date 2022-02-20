ميداليتان لسورية في بطولة (INFO CUP 2022) الدولية للمعلوماتية

دمشق-سانا

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة (INFO CUP 2022) الدولية للمعلوماتية التي نظمتها رومانيا “عن بعد” على مدى يومي الـ 12 والـ 13 من الشهر الجاري بمشاركة 164 طالباً وطالبة موزعين ضمن 41 فريقاً من 14 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إن الميدالية الفضية حققها عضو فريق الاولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية أمين عبد الكريم شربا من الصف الأول الثانوي بمدرسة الباسل للمتفوقين في دمشق وهو من ثمار الماراثون البرمجي الذي يحقق غايته في اكتشاف المواهب من الأعمار الصغيرة أما الميدالية البرونزية فحققها عضو الفريق أحمد أكرم طعمة من الصف الثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين الثانية في حمص.

وأشارت الهيئة إلى أن الطلاب الأربعة الذين مثلوا الأولمبياد العلمي السوري في هذه البطولة الخاصة بأعمار 16 سنة وما دون حققوا تقدماً واضحاً في مستوى أدائهم ودرجاتهم قياساً بالمشاركات السورية السابقة في هذه البطولة.

وتعد المشاركة في هذه البطولة بداية لمشاركات الأولمبياد العلمي السوري الدولية لموسم 2022 وتضمنت جولتين مدة كل منهما أربع ساعات متواصلة.

هيلانه الهندي

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