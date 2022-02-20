البرازيل تسجل نحو 109 آلاف إصابة جديدة بكورونا وألمانيا أكثر من 118 ألفاً

عواصم-سانا

سجلت البرازيل 851 وفاة و 108725 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وحسب موقع وورلد ميتر فقد سجلت البلاد حتى الآن 28 مليوناً و167587 إصابة و 643938 وفاة .

وشهدت البرازيل زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة بسبب سلالة أوميكرون على الرغم من أن عدد وفيات الموجة الحالية أقل بكثير من الموجات السابقة بسبب معدلات التطعيم المرتفعة نسبياً.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 13 مليوناً و563126 بعد تسجيل 118032 إصابة جديدة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 121275 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 195 إصابة جديدة مؤكدة أمس ارتفاعاً من 137 في اليوم السابق مشيرة إلى أن 94 من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج مقابل 80 قبل يوم.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم أمس 107707 إصابات مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636 حالة .