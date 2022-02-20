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كوبا ترفض بشدة الحملة الدعائية الأمريكية ضد روسيا

2022-02-20

هافانا-سانا

انتقدت كوبا بشدة اليوم الحملة الإعلامية الأمريكية ضد روسيا ووصفتها بالهستيرية.

وقال وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريلا في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “نرفض بشدة الهستيريا الدعائية والإعلامية التي تطلقها الحكومة الأمريكية ضد روسيا” مجدداً رفض بلاده لتوسع حلف شمال الأطلسي إلى حدود روسيا.

وكان نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس أعرب مساء الجمعة الماضي عن تضامنه مع موسكو في مواجهة حملات التضليل والحرب الدعائية المستمرة للولايات المتحدة.

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