20 من شباط 1948- عصابات الهاغانا الصهيونية تقصف الأحياء العربية في مدينة حيفا بقذائف الهاون

دمشق-سانا
1872- افتتاح متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك.
1919- اغتيال حبيب الله خان أمير أفغانستان.
1948- عصابات الهاغانا الصهيونية تقصف الأحياء العربية في مدينة حيفا بقذائف الهاون.
1971- اللواء عيدي أمين يعين نفسه رئيساً على أوغندا بعد أقل من شهر على انقلابه العسكري على سلفه ميلتون أوبوتي.
2002- مصرع 370 شخصاً وإصابة 65 آخرين جراء حريق بقطار في الرقاع الغربية بصعيد مصر.
من مواليد هذا اليوم…
1844- لودفيغ بولتزمان… عالم فيزياء نمساوي.
1904- أليكسي كوسيغين رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي.
1937- روبرت هوبر… عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.
1948- كريستوفر بيساريدس… اقتصادي بريطاني من أصل قبرصي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010.
من وفيات هذا اليوم…
1194- الملك تانكريد ملك صقلية.
1907- هنري مواسان… صيدلي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1906.
1972- ماريا غوبرت ماير… عالمة فيزياء ألمانية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.
1976- رينيه كاسان… دبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1968.
2017- فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة.
أعياد ومناسبات..
اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency