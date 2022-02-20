20 من شباط 1948- عصابات الهاغانا الصهيونية تقصف الأحياء العربية في مدينة حيفا بقذائف الهاون

دمشق-سانا

1872- افتتاح متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك.

1919- اغتيال حبيب الله خان أمير أفغانستان.

1948- عصابات الهاغانا الصهيونية تقصف الأحياء العربية في مدينة حيفا بقذائف الهاون.

1971- اللواء عيدي أمين يعين نفسه رئيساً على أوغندا بعد أقل من شهر على انقلابه العسكري على سلفه ميلتون أوبوتي.

2002- مصرع 370 شخصاً وإصابة 65 آخرين جراء حريق بقطار في الرقاع الغربية بصعيد مصر.

من مواليد هذا اليوم…

1844- لودفيغ بولتزمان… عالم فيزياء نمساوي.

1904- أليكسي كوسيغين رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي.

1937- روبرت هوبر… عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.

1948- كريستوفر بيساريدس… اقتصادي بريطاني من أصل قبرصي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010.

من وفيات هذا اليوم…

1194- الملك تانكريد ملك صقلية.

1907- هنري مواسان… صيدلي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1906.

1972- ماريا غوبرت ماير… عالمة فيزياء ألمانية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.

1976- رينيه كاسان… دبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1968.

2017- فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

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