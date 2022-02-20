جمهورية دونيتسك: سلطات كييف تتجه للحرب والهجوم علينا

موسكو-سانا

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد دينيس بوشيلين أن أوكرانيا تتجه للحرب مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن يطلب مساعدة روسيا لحماية سكان البلاد.

وقال بوشيلين في مقابلة تلفزيونية الليلة إن من المحتمل جداً أن تبدأ سلطات كييف الهجوم علينا ولا نستبعد أنه في ظروف معينة إذا قُتل مدنيون فسيتعين علينا طلب مساعدة روسيا.

بدورها أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك للسيطرة والتنسيق بشأن وقف إطلاق النار أن قوات كييف قصفت ست مناطق جديدة في انتهاك لاتفاقات مينسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن البعثة قولها إن قوات الأمن الأوكرانية أطلقت 424 قذيفة وألغاما على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات دوت في ضواحي دونيتسك.

وكانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك أعلنتا أمس البدء باجلاء مواطنيهما المدنيين إلى روسيا وحذرتا من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع جديد عليهما فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عملية إجلاء مواطنى الجمهوريتين الشعبيتين إلى الأراضى الروسية ستتواصل على مدار الساعة.

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