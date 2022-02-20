باريس سان جيرمان يخسر أمام نانت في الدوري الفرنسي لكرة القدم

باريس-سانا

خسر فريق باريس سان جيرمان أمام نانت 3-1 أمس في المرحلة الـ 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية نانت راندال كولو مواني وكوينتن ميرلين ولودوفيك بلاس في الدقائق 4 و16 و46 بينما قلص نيمار جونيور الفارق في الدقيقة 47.

وفرط نيمار في فرصة ذهبية بعد تسديده لركلة جزاء ضعيفة جاءت في أحضان الحارس لافونت بالدقيقة 59.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الفريق الباريسي عند 59 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي بينما قفز نانت للمركز الخامس برصيد 38 نقطة.

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