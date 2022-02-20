طيران النظام السعودي يجدد استهداف محافظة مأرب اليمنية

صنعاء-سانا

جدد طيران النظام السعودي استهداف مناطق متفرقة في محافظة مأرب اليمنية مخلفاً أضراراً في ممتلكات المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني بالمحافظة قوله اليوم أن طيران تحالف العدوان استهدف مديريتي الجوبة والوادي بست غارات وخلف أضراراً كبيرة في ممتلكات المدنيين.

واستشهد وأصيب ثمانية مدنيين أمس بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن.

وفي سياق متصل سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 169 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال محادثات أجرتها في السويد في عام 2018 إلا أن قوات النظام السعودي ومرتزقتها تخرق بشكل يومي هذا الاتفاق مع استمرار عدوانها على اليمن منذ العام 2015.

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