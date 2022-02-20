جونسون وشولتس يتفقان على مضاعفة الجهود الدبلوماسية حول أوكرانيا

ميونيخ-سانا

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتس على مضاعفة الجهود لتحقيق حل دبلوماسي للأزمة حول أوكرانيا.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان أصدره اليوم بأن جونسون وشولتس أجريا محادثات على هامش فعاليات مؤءتمر ميونيخ للأمن حول تطورات الأزمة الأوكرانية واتفقا على مضاعفة الجهود الرامية إلى حل دبلوماسي من أجل منع سفك الدماء الذي لا حاجة إليه.

وتدعي الدول الأعضاء في حلف الناتو أن روسيا تحشد قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا تمهيداً لشن هجوم على الأراضي الأوكرانية وهو أمر تنفيه موسكو جملة وتفصيلاً وتعتبره عملية تضليل إعلامي.

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