موسكو تأسف لموقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من تطورات دونباس

موسكو- سانا

أعربت البعثة الروسية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن استغرابها وأسفها لموقف قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من التطورات في منطقة دونباس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن البعثة قولها في بيان عبر حسابها على موقع تويتر “فوجئنا برد فعل رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيغنيو راو وممثله الخاص لشؤون أوكرانيا ميكو كينونين والأمين العام للمنظمة هيلغا شميد على الموقف في شرق أوكرانيا”.

وأوضحت البعثة في بيانها أن الغرب يستنسخ بيانات القيادة العسكرية الأوكرانية التي تشير إلى أن استعداد القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم هي “معلومات مغلوطة” معربة عن أسفها لرفض راو وكينونين مجدداً الإنصات إلى تحذيرات روسيا خلال زيارتهما إليها الثلاثاء الماضي.

كما استغربت البعثة في بيانها عدم دعوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا السلطات الأوكرانية إلى الالتزام بالتدابير المقررة في اتفاقيات مينسك لتعزيز وقف إطلاق النار.

واحتدم الوضع في دونباس بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار في الوقت الذي تدفع فيه سلطات كييف منذ فترة بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة والقوات التابعة للجمهوريتين ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة دونباس.

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نشرت في وقت سابق اليوم بياناً قالت إن المراقبين التابعين لها سجلوا خلال 24ساعة 591 خرقاً في دونيتسك و975 في لوغانسك المجاورة .

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