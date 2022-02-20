زاخاروفا تنتقد اتهام رئيس أوكرانيا لسكان دونباس ببدء القصف

موسكو-سانا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بشدة تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول القصف على سكان دونباس واصفة إياه بـ “الشخص الوقح بلا قلب”.

وكان زيلينسكي اتهم سكان منطقة دونباس بأنهم هم من يبادر بعمليات القصف ضد الجيش الأوكراني.

وقالت زاخاروفا في قناتها على موقع تلغرام “سأترك العواطف جانباً رغم أن ذلك أمر صعب حقاً فالتصريح الزاعم بأنهم من يقوم بالقصف لا يمكن أن يدلي به إلا شخص وقح بلا قلب علماً أن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في دونيتسك ولوغانسك أكبر بكثير خلال هذه السنوات”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسجل أعداداً أكبر بكثير من عمليات القصف من قبل القوات الموالية لكييف.

وأضافت “ربما لهذا السبب استدعت واشنطن مراقبيها في البعثة لكي لا يكون هناك شهود عيان أمريكيون يمكن أن يتهموا حكومتهم بالكذب”.

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