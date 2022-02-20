صفي الدين: المقاومة في لبنان مستعدة لهزيمة العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن المقاومة الوطنية في لبنان حاضرة ومستعدة في كل الجبهات والساحات لهزيمة العدو الإسرائيلي وصد اعتداءاته مشيراً إلى أن المقاومة وجمهورها وقاعدتها قوية ولا تتزحزح ولا تهتز أمام اعتى الهجمات المعادية من قبل قوى الهيمنة العالمية.

وقال صفي الدين في كلمة بمدينة النبطية جنوب لبنان اليوم “نحن أقوياء والمستقبل للمقاومة والآتي أعظم وسيجعل الإسرائيلي مذهولاً أمام قدرات المقاومة” مؤكداً أن المقاومة في لبنان تشكل إنموذجاً يحتذى به في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وشدد صفي الدين على ضرورة يقظة المقاومين وعملهم الدؤوب لتطوير قدراتهم العسكرية والميدانية وقال إن “ما يغضب الأعداء هو حينما يرون تقدمنا إلى الأمام بمشاريع جديدة وخدمة الناس بكل المجالات”.

وأضاف صفي الدين “إذا أراد الأمريكي من خلال الضغط والحصار على لبنان اقتصادياً ومالياً إراحة العدو الإسرائيلي وتخفيف القلق فإن طائرتنا بالأمس جعلت الإسرائيلي يزداد قلقاً” مبيناً أن أمريكا بسفارتها وحلفائها تنفق أموالاً طائلة من أجل تخريب لبنان من خلال جمعيات تنفق أموالاً لتشويه صورة حزب الله مشدداً على أن من يستهدف المقاومة سينكسر ويهزم في أي مكان.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أكدت أمس أن طائرة مسيرة تابعة لها نفذت مهمة استطلاعية لمدة أربعين دقيقة فوق فلسطين المحتلة وعادت سالمة رغم محاولات العدو الإسرائيلي إسقاطها.

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