دورتان لتعليم الخط العربي وفن الأوريغامي لشبيبة درعا

درعا-سانا

أطلقت رابطة الشهيد أمين النجار التابعة لفرع اتحاد شبيبة الثورة في درعا دورتين لتعليم الخط العربي وفن الأوريغامي الياباني تستهدف اليافعين في مدارس مدينة درعا وتستمر لمدة شهر كامل.

وذكر ضياء الدين السعيد أمين رابطة الشهيد أمين النجار بتصريح لمراسل سانا أن الدورتين تندرجان ضمن نشاطات الرابطة لتنمية مهارات اليافعين في مجال تشكيل الأوراق وتحويلها إلى زخارف وتعليم الراغبين بعض انواع الخطوط العربية مثل الرقعة والكوفي والنسخ والثلث وغيرها.

وأضاف السعيد إن تعليم الخط العربي فرضته ضرورات تتعلق بانتشار خطوط الحاسوب بشكل كبير في حياتنا اليومية مبينا أن الغاية الأساسية ايجاد شباب حقيقي يتقن الخطوط العربية ويستخدمها بحياته.

مدرب فن الأوريغامي بسام الحريري بين بتصريح مماثل أن الفن هو تشكيل الورق على هيئة أشكال مختلفة وزخارف جميلة موضحا ان هذا الفن معروف بالثقافة اليابانية وازدادت شعبيته حتى أصبح يدرس ضمن المدارس.

محمد بخش مدرب الخط العربي قال إن الخط العربي هو فن وتصميم يميز الكتابة العربية عن غيرها بكونها متصلة ما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب.

وأضاف إن فن الخط العربي يقترن بالزخرفة العربية ويستعمل لتزيين المباني والشوارع والصالات والمدارس كما يستعمل في تجميل المخطوطات والكتب.

وسيتم بنهاية الدورتين عرض نتاج اليافعين المشاركين ضمن معرض مركزي على مستوى المحافظة.

قاسم المقداد

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