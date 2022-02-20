مقتل شخصين جراء إطلاق نار بولاية ميسوري الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في حادث إطلاق نار جنوب شرق ولاية ميسوري الأمريكية.

ونقلت شبكة “ايه بي سي” التلفزيونية الأمريكية عن روبرت هيرنز مدير إدارة السلامة العامة في مدينة تشارلستون في الولاية قوله اليوم إن “إطلاق النار وقع في مبنى استأجره الناس لإقامة حفلة في المدينة وأسفر عن مقتل شخصين وجرح ما لا يقل عن 15 آخرين”.

ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادثة.

وتشهد الولايات المتحدة الامريكية حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح الفردي ووسط تزايد جنوح المجتمع الأمريكي نحو العنف.

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