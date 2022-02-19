تواصل إجلاء مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا

موسكو وكييف-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عملية إجلاء مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى الأراضي الروسية ستتواصل على مدار الساعة.

وكانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك أعلنتا أمس البدء بإجلاء مواطنيهما المدنيين إلى روسيا وحذرتا من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع جديد عليهما.

بدورها أعلنت جمهورية دونيتسك أن القوات الموالية للحكومة الأوكرانية نفذت عمليتي قصف جديدتين في المنطقة عبر إطلاق عدد من القذائف على بلدتي دوكوتشايفسك وشيروكايا بالكا.

من جهة ثانية أعلن الجيش الأوكراني اليوم مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال قصف متبادل مع دونيتسك ولوغانسك.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية وعسكرية حادة بعد الانقلاب الذي نفذه متطرفون مدعومون من الغرب على الحكومة الشرعية المنتخبة.

ودفعت الإجراءات الإقصائية التي اتخذها الانقلابيون في كييف بحق سكان منطقة دونباس التي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية إلى إعلان استقلالهم وإنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بالاعتراف الدولي حتى الآن.

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