قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي مساء اليوم واعتدت على شبان فلسطينيين ومتضامنين بالضرب في الجانب الغربي منه.

وما تزال عشرات العائلات في الحي تواجه خطر التهجير القسري من منازلها لصالح مخططات الاستيطان حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم بحماية قوات الاحتلال التي تشدد من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه.

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