بلينكن: بايدن مستعد للقاء بوتين

واشنطن-سانا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا وجدت واشنطن أن مثل هذا اللقاء يخدم نحاج الجهود الدبلوماسية.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة دوجد التلفزيونية الروسية التي تبث عبر الإنترنت اليوم إن بايدن مستعد دائما للقاء إذا وجدنا أن ذلك سيكون مفيداً للدبلوماسية والسلام مشيراً إلى خطة للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في الـ 24 من شباط الجاري.

وزعم بلينكن أن الأوضاع حول أوكرانيا تتطور وفقا للسيناريو الذي عرضته الولايات المتحدة سابقا مضيفا أن واشنطن واثقة من صحة معلوماتها التي تشير إلى أن روسيا تخطط لمهاجمة أوكرانيا.

في سياق متصل دعت حكومة كييف شركاءها الغربيين إلى فرض عقوبات استباقية على روسيا وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا على هامش مؤتمر ميونيخ أن كييف تتفاوض مع شركائها الدوليين في مسعى لإقناعهم بفرض مثل هكذا عقوبات استباقية على روسيا.

ودعا كوليبا الغرب إلى منح أوكرانيا فورا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مرجحا أن هذا القرار لن يكلف الاتحاد الأوروبي أي شيء وسيوجه رسالة قوية إلى روسيا.

وأبدى الوزير قناعته بأن الحرب شرق أوكرانيا ستنتهي عندما ستدرك روسيا أن أوكرانيا جزء من الغرب الجماعي.

وكانت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد أعلنتا استمرار الانتهاكات من قبل القوات الأوكرانية لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة دونباس عبر قصفها بأسلحة محظورة.

كما أعلنت الجمهوريتان التعبئة العامة وشرعتا في إجلاء مواطنيهما المدنيين إلى روسيا محذرتين من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع جديد عليهما.

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