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الشرطة الكندية تعتقل 47 شخصاً خلال فضها اعتصاماً

2022-02-19

أوتاوا-سانا

أوقفت الشرطة الكندية اليوم 47 شخصاً وسحبت نحو ثلاثين شاحنة في إطار عملية نفذتها لإعادة فتح الطرقات وإنهاء تظاهرات ينظمها منذ أسابيع سائقو شاحنات في العاصمة أوتاوا رفضا لتدابير مكافحة فيروس كورونا.

وحذرت السلطات من أنها ستوقف كل من يوجد وسط العاصمة التي تشلها الاحتجاجات منذ ثلاثة أسابيع متهمة المتظاهرين بمواصلة “سلوكهم العدواني واستهداف عناصر الشرطة ورفض الامتثال لأوامر المغادرة”.

واعترفت الشرطة بأنها استخدمت “مهيجا كيميائياً ضد المتظاهرين لتفريقهم.

وكانت الاحتجاجات واسعة النطاق ضد قيود فيروس كورونا التي أطلقها سائقو الشاحنات الكنديون في أوتاوا بدأت في 29 كانون الثاني الماضي وما زالت مستمرة حيث يهيمن المحتجون على وسط المدينة باستخدام مئات الشاحنات ما شل حركة المرور في الجزء الأوسط من المدينة فيما قرر رئيس الوزراء جاستن ترودو مؤخراً تفعيل إجراءات الطوارئ بمواجهة المحتجين.

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