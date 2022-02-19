كوبا تدين اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة

هافانا-سانا

أدانت كوبا بشدة السياسات التعسفية والانتهاكات المتواصلة التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة.

وأعرب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغير في حسابه على موقع تويتر اليوم عن إدانته الشديدة لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها ولا سيما في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.

وشدد رودريغير على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وما تزال عشرات العائلات فى حى الجراح تواجه خطر التهجير القسرى من منازلها لصالح مخططات الاستيطان حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم بحماية قوات الاحتلال التى تشدد من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه الأصليين.

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