منتخب سورية لكرة السلة يخسر أمام فريق الشارقة في مباراة ودية

أبوظبي-سانا

خسر منتخب سورية لكرة السلة أمام فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة 66-73 نقطة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم في صالة نادي الشارقة تحضيراً لاستئناف مشاركته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

وتأتي المباراة ضمن المعسكر التدريبي الخارجي الذي بدأه المنتخب أمس الأول تحضيراً لخوض منافسات النافذة الثانية من التصفيات والتي يلتقي فيها منتخباً البحرين وإيران في الـ 24 و27 من الشهر الحالي على التوالي.

وتضم قائمة لاعبي منتخبنا في المعسكر الحالي كلا من طارق الجابي مجد عربشة-عمر إدلبي- عمر شيخ علي- عبد الوهاب الحموي- هاني ادريبي- أنس شعبان- زكريا الحسين- آنطوني بكر- جميل صدير- شريف العش- نديم عيسى إضافة إلى المحترف في الإمارات عامر الساطي والمحترف في تركيا كمال جنبلاط.