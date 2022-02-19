دونيتسك الشعبية: القبض على عميل أوكراني

دونتيسك-سانا

أعلنت قوات الأمن في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد القبض على عميل للقوات الأوكرانية كشف عن خطط كييف للسيطرة عسكرياً على دونباس والقيام بعمليات إرهابية في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر أمنية في دونيتسك اليوم قولها “إن العميل المعتقل يدعى أنطون ماتسانيوك وكان يعمل في إدارة الجمارك في الجمهورية وتم احتجازه يوم الـ 17 من الشهر الجاري” مبينة أنه كشف عزم كييف “إشراك كل قوتها الضاربة في عملية السيطرة على دونباس بالقوة”.

وأشارت المصادر الأمنية إلى الاشتباه بتورط العميل المعتقل في تفجير سيارة مدير الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك دينيس سينينكوف.

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