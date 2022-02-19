تدريبات روسية بيلاروسية مشتركة على اعتراض أهداف جوية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قاذفتين روسيتين من طراز (تو 22 ام 3) نفذتا عمليات قصف لعدو افتراضي وذلك في إطار التدريبات العسكرية المشتركة الروسية البيلاروسية تحت اسم عزيمة الاتحاد 2022.

ونقلت وكالة “تاس” عن الوزارة قولها في بيان “إن أطقم قاذفتين روسيتين بعيدتي المدى من طراز (تو 22 إم 3) أجرت عمليات قصف في ساحة تدريب أوبوز ليسنوفسكي البيلاروسية ضد مواقع قيادة لعدو افتراضي مستخدمة قنابل شديدة الانفجار من العيار الثقيل”، مشيرة إلى أن طائرات (سو 35 اس) الروسية دعمت القاذفتين أثناء التدريبات.

يذكر أن روسيا وبيلاروس بدأتا في الـ 10 من الشهر الجاري التدريبات المشتركة تحت عنوان “عزيمة الاتحاد 2022” والتي من المزمع أن تنتهي في الـ 20 من الشهر ذاته.

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