مباحثات عراقية إيرانية حول الملفات ذات الاهتمام المشترك

برلين-سانا

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع اليوم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الـ 58 العلاقات بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن الجانبين بحثا واستعرضا أهم التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى التطرق للمفاوضات الجارية حالياً في مدينة فيينا حول البرنامج النووي الإيراني والجهود الدبلوماسية لإنجاحها.

وأشار البيان إلى أن الوزير حسين شدد خلال اللقاء على أن العراق يسعى لتأسيس حوارات إقليمية مباشرة تجمع دول المنطقة وتقرب وجهات النظر وتعزز أواصر الصداقة والود بينها لافتاً إلى انفتاح بغداد على كل الدول الإقليمية والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والتنمية للمنطقة.

وأوضح البيان أن عبد اللهيان نوه خلال اللقاء بتميز العلاقات بين العراق وإيران مثمناً دور العراق المحوري في المنطقة ومساعيه المستمرة لخلق حوارات إقليمية.

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