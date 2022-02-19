برلماني ألماني: فرض عقوبات ضد روسيا يؤثر على الاقتصاد العالمي

برلين-سانا

حذر رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان الألماني رولف ميوتسينيخ اليوم من أن أي عقوبات محتملة ضد روسيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي والنظام الدولي.

وقال ميوتسينيخ في لقاء مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية أن استخدام العقوبات سيؤثر ليس على روسيا فحسب بل على الاقتصاد العالمي والنظام الدولي على المدى الطويل معرباً عن قلقه من إمكانية تأثير الأزمة الجارية على إمدادات الغاز والنفط من روسيا إلى أوروبا.

وأوضح أنه توجد مرافق تخزين غاز فارغة نسبيا في أوروبا لذلك يجب أن نفعل كل شيء لمنع مزيد من تصعيد هذا الوضع الغامض.

وحول وجود بديل حقيقي لإمدادات الغاز الروسي قال ميوتسينيخ علينا أن نبتعد عن ازدواجية الأخلاق.. فبعض الدول التي يمكن أن تزود أوروبا بموارد الطاقة بدلا من روسيا تنتهك معايير القانون الدولي بطريقة أو بأخرى.

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